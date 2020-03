Le passeggiate in tempo di coprifuoco nazionale fanno discutere. Alzano l’asticella delle polemiche sui social. E diventano virali a tempo di record. Soprattutto se i “pedoni” sono leader politici e personaggi sovraesposti. Così dopo il caso Bergoglio, arriva quello che vede protagonista Matteo Salvini.

Mastella contro Salvini: passeggiata vergognosa

Pietra dello scandalo una foto in cui il leader della Lega è immortalato a passeggio con la fidanzata Francesca Verdini per via del Tritone. I due si tengono per mano e non portano la mascherina. L’immagine, scattata ieri in via del Tritone (pubblicata dal Messaggero), fa il giro del web e scatena la caccia all’untore leghista. Il primo a sparare a zero sul leader del Carroccio è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Che parla di atteggiamento “vergognoso”. “Noi sindaci – dice Mastella – a pregare i nostri concittadini a non uscire di casa. A smazzarci per controllare il più possibile che nessuno giri come se fossimo a Pasquetta. E Salvini, disinvoltamente, va a passeggio senza precauzioni”.

L’ex ministro: posso andare anche io a fare la spesa?

“Non è una passeggiata”, replica Salvini in diretta Facebook. “La gente a fare la spesa, velocemente, sotto casa. Anche io penso di averne diritto, le polemiche le lascio alla sinistra”. Poi spiega ancora: “Non andavo a passeggiare al Colosseo. Come tutti esco per andare o in farmacia o per andare a fare la spesa. Sì confesso, ieri sono andato a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra?”.

Dopo Mastella arriva il j’accuse del vice-capogruppo dem alla Camera Michele Bordo. “Oggi sulla stampa vediamo una foto di Salvini mano nella mano con la sua compagna ieri a spasso nel centro di Roma. Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida. Presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini. È l’ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani”.