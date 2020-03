Roma, paura a Tor Sapienza: immigrato fa una rapina e tenta di colpire con fendenti i carabinieri

Prima l’aggressione per rapina a un 39enne, poi un’altra aggressione, questa volta ai carabinieri. In via Tor Cervara, nel quartiere Tor Sapienza di Roma, momenti di panico e violenza. Protagonista negativo un nigeriano di 27 anni.

L’aggressione a Tor Sapienza

L’uomo era armato di coltello e cacciavite. Ha individuato un cittadino della Guinea e l’ha rapinato, sottraendogli il portafoglio e il telefono cellulare. I carabinieri che passavano per Tor Sapienza, sono intervenuti. E il nigeriano ha cercato di colpirli con vari fendenti per evitare l’arresto.

Il nigeriano finisce a Regina Coeli

L’aggressore ha 27 anni ed era già noto alle forze dell’ordine. Risulta senza dimora e con precedenti. I militari l’hanno arrestato, hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita al legittimo proprietario.Il cacciavite e il coltello sono stati chiaramente sequestrati. Il nigeriano deve rispondere all’accusa di tentata rapina aggravata. I carabinieri da Tor Sapienza hanno accompagnato l’uomo al carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.