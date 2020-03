Non li ferma neanche il Covid-19. “Striscia la Notizia”, “Amici” di Maria De Filippi e GFVip vanno avanti. “Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del nuovo decreto del Presidente del Consiglio che inasprisce le misure di contenimento”, informa una nota di Cologno Monzese.

Mediaset: “Offriamo svago in giornate così pesanti”

“Da settimane – prosegue la nota – stiamo facendo tutto il possibile a livello organizzativo per garantire il servizio per il pubblico. Oltre al grande sforzo di tutte le edizioni dei tg, di TgCom24, dei programmi di approfondimento diurni e delle serate di informazione in diretta della nuova Retequattro, abbiamo chiesto anche ai programmi di prima serata di intrattenimento, da Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di non interrompere la programmazione per assicurare al pubblico un minimo di svago in giornate così pesanti per tutti. Un sincero ringraziamento ad autori,conduttori etecnici che hanno condiviso con l’Azienda la scelta di fornire un servizio televisivo completo a tutto il paese”, conclude l’azienda di Cologno Monzese.

Covid-19: intanto la Rai annaspa

E a viale Mazzini? Come riporta il sito Affaritaliani, la Rai brancola nel buio. Ha consegnato “chiavi in mano il Servizio Pubblico finanche a Barbara D’Urso e al suo Pomeriggio Cinque. Ieri dalla D’Urso andava in onda “la diretta del Presidente del Consiglio Conte mentre Rai1 e Rai2 la sfumavano per trasmettere rispettivamente le improrogabili repliche dell’Eredità e un cruciale telefilm”.

Salini non sa che pesci pigliare

In questo scenario, riprende potere politico il presidente Marcello Foa. Sul piccolo schermo, Porta a Porta di ieri sera, in rappresentanza della Rai ha fronteggiato come poteva l’assalto del Covid-19. “Un Foa in grande spolvero – scrive Marco Zonetti – e molto sicuro di sé, un Foa che oscura un Amministratore Delegato Fabrizio Salini che, dal canto suo, appare intimidito e relegato nell’ombra, e che molti – all’interno e fuori dell’azienda – giudicano troppo titubante nel prendere decisioni compatibili con l’emergenza”.

