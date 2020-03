La scienziata grillina, in arte onorevole deputata Rosalba De Giorgi. Ma quanto è nobile costei, ci tiene a impartire le regole ai cittadini. “Mi raccomando, state a casa, che c’è il coronavirus”, dice nel video che pubblichiamo sotto.

Grande senso civico l’onorevole a Cinquestelle. Peccato che scelga l’automobile per invitare (gli altri) a non uscire dall’abitazione.

Gaffe della deputata grillina

Invito con gaffe. Ribadita poi dalla correzione del post che accompagna il video con cui si esibisce al popolo. Ora c’è scritto: “RESTIAMO A CASA 🙏 Ho registrato il video in auto perchè quando un giornale on line mi ha chiesto di farlo, ero a casa, in villa, dove abito, non in città, ed essendo sola, mi sono seduta in macchina dove posso tenere fermo il telefonino e inviare il mio messaggio a chi, con il cuore pulito, ha voluto ascoltare le mie parole, senza badare al resto”. Quindi la colpa è stata dei soliti giornalisti. Una parlamentare della repubblica si fa istigare da un cronista a cambiare “location” – sembra davvero un film – pur di apparire come una che si preoccupa del bene comune.

E poi il bis con la toppa peggio del buco

Qualcuno poi deve averle fatto notare la sciocchezza commessa e la deputata grillina, anziché togliere il mezzo video e post, ne ha registrato un altro sfidando il cronista a criticarla. Gustosa la motivazione: “Se il giornalista scriverà davvero l’articolo, lo pubblicherò perchè lo leggiate anche voi.

Faremo i complimenti a chi, invece di occuparsi di ciò che sta accadendo, perde tempo a raccontare cose che non interessano a nessuno. Spero che ci abbia ripensato”.

Sennò che fa, lo querela? Dà ad un giornalista una colpa che è solo sua, onorevole? La toppa è peggio del buco, le scrivono i pochi commentatori. Sì forse ha ragione la deputata grillina. Non interessa davvero a nessuno quello che dice lei.