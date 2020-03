Sanità del Lazio allo stremo: le misure adottate per affrontare l’emergenza anche nei prossimi giorni sono a dir poco insufficienti. La denuncia arriva da Fratelli d’Italia che, nel ricostruire l’attuale situazione, frutto di una crisi ormai endemica, punta l’indice contro inadempienza e discutibilità della gestione affidata a governo e Regione Lazio di Zingaretti. Ed elenca una serie di casi che incrementano indignazione e allarme.

Sanità del Lazio in ginocchio: la denuncia di Fdi

Fdi, attraverso la disamina del suo esponente, Francesco Lollobrigida, si dice seriamente preoccupato per «le condizioni in cui versa la sanità laziale. Che – aggiunge – speriamo sia in grado di affrontare l’ondata di piena prevista nei prossimi giorni». E ancora: «Le notizie che giungono ci impongono di sollecitare in queste ore azioni più incisive da parte del governo nazionale e regionale. L’assenza di mascherine a norma e dispositivi di prevenzione per il personale ospedaliero indecentemente esposto al rischio di contagio. La cronica insufficienza di postazioni di terapia intensiva degli ospedali periferici. Come nel caso del Grassi di Ostia, totalmente dimenticato. E di tanti ospedali delle province. I medici contagiati non sostituiti che determinano chiusure di reparti fondamentali, come ad esempio quello di oncologia al policlinico Umberto I. Condizioni indecenti come quelle ampiamente rappresentate al S. Andrea, con specializzandi ammassati in pochi metri e costretti a riposare su materassi di fortuna gettati in terra, sono solo alcuni dei fenomeni ai quali siamo costretti ad assistere».

«Basta fare orecchie da mercante sulla riattivazione del Forlanini»

Non solo. Nel lamentare una grave carenza organizzativa e strategica che, specie in questo momento emergenziale, infierisce pesantemente sulla situazione, Lollobrigida sottolinea come «da parte della Regione Lazio spicca negativamente l’indisponibilità ad affrontare una riorganizzazione strategica riattivando eccellenze come il Forlanini. Un argomento su cui la Giunta Zingaretti continua a fare orecchie da mercante. E questo nonostante le decine di migliaia di sollecitazioni. La superficialità di Zingaretti e della sua giunta nell’affrontare questa emergenza sono davanti agli occhi di tutti. Improvvisazione e ritardi caratterizzano le misure adottate nella regione presieduta dal segretario nazionale del Pd». Quindi, «nonostante tutto questo caos Fdi continua a proporre soluzioni che auspichiamo non vengano puntualmente ignorate come fino ad ora è accaduto. La collaborazione che abbiamo dimostrato deve corrispondere alla capacità di ascoltare. E lavorare per risolvere i problemi.