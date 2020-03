L’intervista doveva essere tra un uomo politico italiano, Matteo Renzi, che difende l’Italia dalle vergognose omissioni dei banchieri europei e un giornalista italiano, Massimo Giletti, che lo incalzava sulle cose da fare. Si è trasformata in una lite in diretta tra il giornalista indignato e il politico che attaccava il populismo di chi se la prende con l’Europa.

Da un lato, Massimo Giletti, dall’altro Matteo Renzi, che provava a difendere la presidente della Bce Chrisine Lagarde per quelle frasi di disimpegno sulle misure di contenimento della crisi finanziaria scatenata dall’emergenza coronavirus. Frasi che avevano mandato a picco i mercati e che anche oggi penalizzano le Borse di tutto il mondo, Piazza Affari in testa.

“Attaccare l’Europa, prendersela con la Bce, è un comportamento del populisti…”.

A quel punto Giletti è scattato. “Una come Lagarde che si permette di dire una cosa di questo tipo è scandaloso. Un Paese serio come l’Italia non può accettarlo. È una cosa vergognosa, io come italiano mi sento schifato. Dovete avere il coraggio di chiedere le dimissioni. Ne vogliamo prendere atto e tirare fuori le palle in Europa”.

E Renzi? Imbarazzato, ha provato a fare marcia indietro…