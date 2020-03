Rampelli: “Il governo blocchi l’esportazione di materiale sanitario. Faccia come Germania e Francia”

“Bene ha fatto la presidente Giorgia Meloni a invitare il governo a requisire immediatamente tutti i dispositivi di protezione individuale (Dip) prodotti dalle aziende italiane e vietare subito la loro esportazione. Mascherine, tute, guanti, macchinari di sostegno per la respirazione; apparecchi bio medicali e ogni altro dispositivo atto a contenere la diffusione del virus devono restare in Italia: ed essere messi al servizio della comunità ospedaliera per l’emergenza sanitaria”. Fabio Rampelli punta il dito sull’emergenza Coronavirus invitando il governo a fare quadrqto sulle esigenze italiane.

Rampelli: si faccia come la Germania

”Si faccia come ha fatto la Germania che avrebbe bloccato l’esportazione delle macchine per la ventilazione meccanica, di cui sono nazione leader. Senza questi strumenti le terapie intensive avrebbero le armi spuntate. Evitiamo di costringere i medici a scelte dolorose sui pazienti cui applicare la ventilazione forzata”. Giorgia Meloni dal suo profilo Fb aveva infatti lanciato l’emergenza: non solo la Germania, la Francia requisisce tutti i materiali sanitari utili a prevenire il contagio: mentre il resto del mondo si organizza per fare fronte all’emergenza – stigmatizza la Meloni – in Italia a metà febbraio il Ministro Di Maio ha regalato 2 tonnellate di materiali sanitari alla Cina. E il Sindaco di Firenze Nardella ha donato 250.000 mascherine a Pechino”.

Il governo dovrà dire immediatamente come intende reperire tutto il necessario per aumentare la capienza e la capacità delle strutture sanitarie per far fronte all’emergenza. Il virus avanza e non attende la burocrazia, l’improvvisazione e l’incapacità.

Basta sciacallaggi sui prezzi

Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli mette il dito in un’altra piaga: “Per evitare il perdurare di episodi intollerabili di sciacallaggio si proceda anche all’immediato blocco alla fonte dei prezzi dei dispositivi stessi. Compresi i disinfettanti. Non risulta che il governo abbia ancora provveduto in tal senso. Infine ci chiediamo perché nonostante l’allarme del’Oms lanciato lo scorso anno sulla minaccia in arrivo di una ‘pandemia x’, l’Ue non abbia fatto nulla. Non abbia provveduto a porre all’ordine del giorno la questione attraverso un piano di emergenza europeo”.

Rampelli: “Salviamo l’Italia dai beceri egoismi”

“Ma ora occupiamoci di salvare l’Italia. Penseremo poi a mettere in discussione il modello di sviluppo economico attuale, a ridimensionare la globalizzazione e a rafforzare le economie nazionali reali: che sono fondate sulla produzione, sul lavoro e sulla difesa dei valori su cui si fonda l’Occidente; a rifondare quest’Europa fatta di beceri egoismi”.