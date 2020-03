Le risorse annunciate dal governo a sostegno dell’economia sono, al momento, niente più che «noccioline». A dirlo è Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. «In un contesto dove il Pil potrebbe scendere di decine di miliardi – spiega l’ex-ministro di Berlusconi -, non ha quindi senso parlare di interventi per pochi miliardi di euro, come quelli proposti dal governo. Sarebbero solo noccioline». Per Brunetta, dunque, così «non ha senso neanche chiedere l’autorizzazione al Parlamento per lo scostamento dal deficit programmato». E questo, sostiene, «per il semplice fatto che il rapporto deficit/Pil è assolutamente impossibile da calcolare, ad oggi».

Brunetta: «Scenari ancora in movimento»

La questione è soprattutto di merito. «Si chiede lo scostamento rispetto a cosa?», incalza il dirigente forzista, «rispetto all’ipotesi di crescita pari al +0,6 per cento, l’ultima fornita dal governo, o a quella del -3 degli istituti di previsione?». Quest’ultima previsione è la punta negativa estrema delle previsioni che istituti italiani ed internazionali cominciano a stimare relativamente al calo del Pil italiano del 2020 per effetto dell’acuirsi della situazione legata al coronavirus. «In valori assoluti – prosegue Brunetta – si tratta di una perdita produttiva di circa 50 miliardi di euro».

Tanti gli scenari: da -50 miliardi di euro al mini-rimbalzo

Parliamo, ovviamente, di mere previsioni e come tali esposte alla smentita. «È probabile che questa stima sia eccessivamente pessimistica», ammette in proposito il parlamentare. Che però non esclude sorprese: «È probabile anche che, verso la fine dell’anno – dice -, si possa assistere ad un mini rimbalzo dell’economia». Brunetta tratteggia i vari scenari per dimostrare che «è del tutto impossibile formulare previsioni sulla produzione e, di conseguenza, sulla finanza pubblica». L’ex-ministro non parla per partito preso. «Tutto andrà bene, tutto tornerà come prima – si legge infatti in un suo tweet – e presto riusciremo a ripristinare le condizioni di normalità del nostro vivere. L’Italia – conclude – tornerà a splendere!».