Ha superato le 32.000 firme la petizione online contro Barbara D’Urso, lanciata dopo la preghiera in diretta, andata in onda domenica sera su Canale 5, nella puntata di ‘Live, non è la D’Urso’. Il titolo della raccolta firme lanciata su Change.org è più che esplicito, ‘CancellareIProgrammiDellaDurso’.

La petizione contro Barbara D’Urso

“Questa volta ha superato il limite”, ha spiegato sulla piattaforma Mattia Mat, l’utente che ha promosso la petizione circa 24 ore fa, per chiedere che il suo programma ”venga cancellato definitivamente”. Tra le migliaia di utenti che hanno sottoscritto l’appello, molti hanno lasciato un commento, mai lusinghiero: ”Basta con questa tv spazzatura. È il momento di cambiare l’intrattenimento televisivo”, (Alessandro N.); ”Ritengo che sia un programma televisivo retrogrado e di cattivo gusto con immotivate ingerenze religiose e politiche”, (Emiliano P.); ”Perché questo degrado culturale è inaccettabile”, (Veronica V.); ”Offende l’intelligenza di tutti gli Italiani”, (Nicola P.); ”Da atea convinta trovo aberrante l’uso blasfemo della preghiera”, (Carla C.).

Gli haters della preghiera

Ora, che la tv di Barbara D’Urso non appartenga alla cultura alta lo si sapeva da tempo, ma tanto livore che proprio adesso emerge e trova sfogo nelle petizioni indignate a cosa è dovuto? Sembra che a coalizzarsi siano più che altro gli haters della preghiera, gli stessi che non tolleravano il rosario esibito da Matteo Salvini. E non come i buoni cattolici che criticano l’esibizionismo della spiritualità, ma proprio come gli anticlericali incalliti che non sopportano che fuori dalla sfera rigorosamente privata si faccia riferimento al sacro, al divino, a quella dimensione metafisica che per loro offende la ragione.

Ecco il vero motivo per cui ora, solo ora, la D’Urso è da cancellare. Non perché fa cattiva televisione (non sarebbe certo la prima né l’ultima) ma perché ha azzardato un’uncursione nella religiosità popolare che va contro la mistica ingannevole del pensiero unico, progressista e senza Dio. Il cattivo gusto è tollerato, e persino blandito come trasgressione. Ma la preghiera proprio no.