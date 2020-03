Ostia, Casapound all’attacco della Raggi: “Vuoi solo racimolare voti con gli stabilimenti…”

Casapound ancora all’attacco dell’amministrazione Raggi su Ostia. Nel centro balneare vicino Roma Casapound ha ottenuto un lunsinghiero risultato mandando anche un suo esponente in consiglio municipale, Luca Marsella. Ed è stato ancora caos tra M5S e opposizione in aula nel X Municipio ad Ostia. Durante il consiglio di ieri un consigliere è stato sospeso e la Raggi ha accusato Lega, Fratelli d’Italia e CasaPound di voler ostacolare la discussione del Piano utilizzo arenili, scatenando nuove polemiche.

Casapound: la Raggi vuole solo riassegnare 47 stabilimenti

Dura l’accusa di Casapound. “Bugiarda. Non c’è stata nessuna occupazione e smettila con la storia del lungomuro perché non demolirete nulla. L’unico motivo per cui volete approvare il PUA è per poter riassegnare 47 stabilimenti balneari nel 2021, prima delle elezioni comunali per racimolare un po’ di voti”. È questa la risposta su twitter del consigliere di CasaPound, Luca Marsella, alle accuse della Raggi.

In particolare le opposizioni accusano il sindaco grillino di utilizzare Ostia solo come passerella elettorale e di non risolvere i reali problemi della cittadina. ”Bene la demolizione dell’ex Arca, ma poteva e doveva essere fatta molto prima, senza lasciare per così tanto tempo la spiaggia in situazione di degrado e non fruibile dai cittadini. Vorremmo anche capire che fine abbiano fatto i circa 40 extracomunitari che avevano occupato la struttura.

A Ostia la Raggi non vede le illegalità

La Raggi continua comunque a far finta di non vedere altre situazioni di illegalità che persistono sul nostro territorio a partire dall’ex colonia Vittorio Emanuele III. Ossia una struttura occupata da centinaia di immigrati a cui il Comune paga le utenze e dove in un Consiglio straordinario nel X Municipio il M5S si è astenuto dal votare un documento delle opposizioni, bocciando di fatto lo sgombero”. È quanto dichiara il capogruppo di Fdi in X Municipio, Pietro Malara.

“Questo territorio – sottolinea il capogruppo di Fdi in X Municipio, Pietro Malara – vede proliferare gli insediamenti abusivi. Che ormai, oltre che dentro la Pineta, sono a ridosso delle scuole e del centro abitato. Ha centinaia di famiglie, con anziani e disabili, che hanno passato tutto l’inverno al gelo dentro le case popolari, e l’ex Skate Park a Nuova Ostia abbandonato”.