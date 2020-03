Non stiamo giocando al coronavirus, che si sta trasformando in tragedia. È una guerra che si vince solo con sangue freddo e l’esempio deve venire dall’alto. Perché altrimenti quaggiù, tra la gente comune, si pensa che in fondo tutto passerà, ti pare che toccherà proprio a me….

Mettiamoci in testa che festicciole e aperitivi con combriccole di amici sono un delitto contro ciascuno di noi. E che restare in casa diventa un imperativo morale. In corsia i medici-soldato e le famiglie se ne stiano dentro le loro abitazioni. Contravvenire al buonsenso è roba da disertori.

Una guerra da vincere con sangue freddo

Quando in un giorno si passa da 233 morti a 366, con un aumento percentuale del 57 per cento in appena ventiquattr’ore è da pazzi sottovalutare quello che sta succedendo in Italia. Si illude chi pensi che questi numeri riguardino la sola Lombardia, che pure sta pagando un tributo altissimo alla diffusione di questo maledetto coronavirus. Arriverà ovunque e non rispondiamo alla sua minaccia dandogli il nostro corpo in pasto.