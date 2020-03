Anche in Olanda il Coronavirus ha indotto il governo a prendere provvedimenti molto rigidi. In Olanda si decreta la chiusura dei coffee shop come da noi dei bar e dei pub. La cosa che ha gettato nel panico gli olandesi, che si sono precipitati a fare scorta di cannabis prima che le serrande si abbassassero. Le immagini delle lunghe code dinanzi ai coffee shop sono rimbalzate sui social suscitando non pochi commenti. Abbiamo visto ovunque assalti ai supermercati per fare scorta di viveri, gli olandesi ci hanno invece offerto un altri tipo di spettacolo: lunghe code (senza la distanza di un metro dall’uno all’altro) per non restare sprovvisti di erba da fumare.

the whole country basically goes on lockdown tonight and all dutch ppl rush out to buy WEED pic.twitter.com/riGHTPvkF5 — lau (@hausofIau) March 15, 2020