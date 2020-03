Morra (M5S) si copre di ridicolo in un video: “Non faccio la spesa, ci pensa mia moglie”

Video ridicolo di Nicola Morra che in tempi drammatici di Coronavirus trova tempo di discettare di Salvini e di spesa alimentare. Un video ridicolo che ora è diventato introvabile, probabilmente cancellato o rimosso. Morale. Per il grillino presidente della commissione antimafia Salvini- lo sappiamo – è il nemico numero uno. Quindi non può andare a fare la spesa perché deve dare il buon esempio agli altri italiani.

Dice Morra, sostenendo di dare lui il buon esempio: “Io non sono mai uscito di casa per andare a fare la spesa. Ci pensa mia moglie a queste cose”. Da ridere. Allora: lui darebbe il buon esempio rimanendo a casa, perché può farlo tranquillamente la sua signora? Se ne sentono tante in questi giorni di confusione. Ma dal presidente della’Antimafia è inquietante ascoltare (per chi ha avuto la ventura di poterlo fare prima della sua rimozione) tali ragionamenti assurdi e infantili. Senza senso. Solo per azzannare Salvini.

Anzi, per Morra Salvini è un cattivo esempio due volte: primo, dovrebbe rimanere senza viveri, secondo il ragionamento di Morra. Secondo peccato: è uscito mano nella mano con la sua fidanzata ,sottolinea nel video. Poi sostienedi essere in contatto con molti dei suoi seguaci leghisti, che avrebbero detto a marra di essere basiti del comportamento di Salvini. Insomma, ma che messaggio è? Il capo dell’antimafia che ha Salvini nel mirino non s’è mai visto. Del resto siamo abituati.

Il web lo ridicolizza. I commenti dicono: “Intanto Grillo è sparito. Lui sì che avrebbe avuto la soluzione in tasca”. C’è chi lo deride: ” Mi stimolate lo schifo più profondo. Siete degli invasati destinati a fallire”. Ancora ironia: “Se volete risolvere il problema, finita l’emergenza andate ad elezioni. Gli elettori che vi apprezzano molto sapranno come ricompensarvi…”