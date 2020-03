Da ieri notte l’Italia è chiusa, off-limits. Tutti in quarantena, modello Wuhan. Uno choc per un Paese solitamente ubriaco di diritti e orfano dei doveri. ma tant’è: la peste cinese ci ha posto davanti allo specchio mettendo impietosamente a nudi i nostri difetti. E così scopriamo di essere stati finora una nazione a la carte. Dell’Italia prendiamo solo quel che ci va, quando ci va. Parole come dovere, divieti, restrizioni, sacrifici le abbiamo ormai seppellite nel baule dei brutti ricordi, complice anche un dibattito politico-culturale imperniato solo sui diritti. Ne reclamiamo a volontà. Persino quando sono palesemente capricci, c’è un solone in tv pronto a spacciarli come sacrosanti e irrinunciabili.

Italiani in quarantena come i cinesi a Wuhan

Di diritti ce n’è sempre per tutti, animali e piante compresi. Il dovere, al contrario, è desaparecido. Nessuno sa più dove sia. E solo a evocarlo si passa per fascisti sebbene sia stato proprio Mussolini a sentenziare che «governare gli italiani non è difficile, è inutile». Anche perché, spiegò Cossiga mezzo secolo dopo, «italiani sono sempre gli altri». E siamo all’oggi, con un governo che da settimane ballonzola intorno a zone rosse, gialle e arancioni proibendo, ma fino a un certo punto, e autorizzando, ma senza esagerare. Risultato: bar affollati e contagi assicurati. In compenso, scuole chiuse, tribunali deserti e chiese disertate. Come a dire: vi togliamo il lavoro, ma non la movida. Appunto il dovere, ma non il diritto.

È la rivincita del dovere sull’ubriacatura dei diritti

Fateci caso, non c’è una sola forza politica che pronunci più questa parola. Evidentemente non fa tendenza e impalla il sondaggio. Senza trascurare che l’appello al dovere è impegnativo: evoca un epos e costringe il suo autore a farsi esempio. I diritti no. Basta rivendicarli. Almeno fino a ieri. Ora che però il morbo infuria, ci si accorge di quanto il dovere ci manchi. A tal punto che chi governa annaspa alla ricerca di un suo surrogato pur di trasformarci in disciplinati cinesi. Un’impresa da Dio, non certo da Conte. Ma – e si sa anche questo – non saremmo veri italiani se non fossimo abituati a stupire il mondo.