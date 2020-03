Messaggio di Gabrielli ai poliziotti: “Siate vicino ai colleghi colpiti dal virus” (video)

“In questo momento così difficile in cui le autorità di governo hanno assunto

provvedimenti che non hanno precedenti nella storia Repubblicana, in cui le nostre vite sono necessariamente stravolte e modificate nei comportamenti più abituali, a noi è richiesto, insieme ai colleghi delle altre forze di polizia, delle forze armate, delle forze di polizia locale di verificare che questi comportamenti siano effettivamente tenuti e lo dobbiamo fare sì con rigore ma anche con

profonda umanità e più che colpire dobbiamo far comprendere”. Lo dice

il capo della Polizia Franco Gabrielli in un video messaggio accorato inviato

al tutti gli uomini e le donne della polizia di Stato.

“Un particolare e accorato appello lo faccio anche perché siate vicini ai nostri colleghi che in questo momento vivono una situazione di solitudine e sofferenza perché sono colpiti al virus o perché sono costretti in una situazione di quarantena. Stategli vicino”. Gabrielli insiste su questo punto:

“Noi gli stiamo vicino con i nostri medici e con i nostri paramedici, che voglio ringraziare per l’altissima professionalità, per come si stanno spendendo, per come stanno vicino alla nostra gente”. “Però dobbiamo stare tutti vicino a chi tra di noi vive una condizione di lontananza dalle proprie famiglie, è costretto a stare in una stanza di un reparto, dobbiamo far sentire quella umanità che giustamente rivolgiamo ai nostri concittadini anche e soprattutto a chi veste la nostra giubba”.

Gabrielli: “Il momento non ha precedenti”

Il Capo della Polizia ringrazia gli agenti che si stanno spendendo gettando il cuore oltre l’ostacolo: “E un momento difficile, è un momento complicato che non ha precedenti nella storia del nostro paese. Noi che non abbiamo vissuto la guerra e non abbiamo vissuto le sofferenze dei conflitti mondiali, oggi siamo chiamati a combattere un nemico subdolo, che non vediamo ma di cui percepiamo in qualche modo l’altissima lesività. E in questa battaglia un ruolo fondamentale ce lo abbiamo noi, ma sono convinto che ce la faremo perché siamo una grande amministrazione e siamo un grande paese. Grazie ancora”.