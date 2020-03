La ratifica del Mes, il trattato-capestro predisposto dalla Commissione Ue su ordine dell’asse franco-tedesco, dovrebbe essere sparito dall’odg dell’Eurogruppo di lunedì prossimo. La notizia non ha ancora il crisma dell’ufficialità, ma tutto lascia pensare che si vada verso un rinvio. Fonti Ue lasciano quantificano in un paio di mesi il possibile slittamento. È invece certo che alla riunione di lunedì non parteciperanno i ministri italiani. A Bruxelles lo hanno già comunicato e saranno presente solo in call-conference. E non è da escludere che anche questa insolita modalità, dettata dall’emergenza virus e non da una presa di distanza politica, abbia avuto il suo peso nella decisione di far slittare il Mes. O almeno di spostarlo «nelle varie ed eventuali», come twitta il leghista Claudio Borghi. Vale a dire in coda alla pandemia da coronavirus che assorbirà verosimilmente gran parte dei lavori.

La notizia dello slittamento del Mes è solo “ufficiosa”

Alla decisione molto avranno sicuramente invece pesato le polemiche scoppiate in Italia. A denunciare l’assurdità di un meccanismo che risulterebbe letale per la sovranità italiana è stata soprattutto Giorgia Meloni. La leader di FdI ha presentato il Mes come il «cappio finanziario» per strangolare i Paesi con più elevato debito pubblico. Nella sua scia anche Matteo Salvini e persino un europeista convintissimo come il forzista Antonio Tajani. È stato proprio lui, l’esponente più addentrato negli arcana Ue, a inserire «il blocco della firma del Mes» tra le priorità dell’Italia in Europa.

Lunedì l’Eurogruppo affronterà l’emergenza virus

Il probabile rinvio della sottoscrizione dell’accordo da parte dei nostri rappresentanti a Bruxelles, ha ridato un po’ di fiato anche al M5S. I deputati della commissione Finanze del quarto partito italiano (il terzo, stando ai sondaggi, è FdI) si ritagliano il loro momento di gloria. E, in una nota, rivendicano il rinvio della firma: «Lo avevamo chiesto con forza e lo abbiamo ottenuto». Ma anche loro convengono che la decisione è stata soprattutto «un atto di buon senso». È tuttavia indiscutibile che il Pd sia stato comunque costretto a tener conto della posizione contraria degli alleati grillini. Che, intanto, preparano battaglia:«Vigileremo sull’Eurogruppo – annunciano – per evitare che il Mes, uscito dalla porta, rientri dalla finestra».