Crosetto e l’elemosina. Straordinario modo di come dare voce alla rabbia del lavoro autonomo, l’esempio viene proprio da lui. In un memorabile tweet, il cofondatore di Fratelli d’Italia ha espresso enorme delusione per l’elemosina una tantum del governo verso chi lavora in proprio.

Da Crosetto il tweet contro l’elemosina

Un messaggio da rilanciare ad altre migliaia di utenti della rete perché manifesta l’insoddisfazione più evidente per un provvedimento profondamente ingiusto che si spera possa essere ribaltato in Parlamento, stando anche all’impegno ribadito ieri da Giorgia Meloni nella sua diretta facebook sul decreto del governo.

La norma in questione è improntata alla classica avversione ideologica della sinistra nei confronti del lavoro autonomo. Chi ogni giorno apre bottega e la sera la chiude contando l’incasso giornaliero ha diritto ad un ristoro serio e non all’elemosina di Stato. Se messo nelle condizioni di non lavorare non si può abbandonarlo al suo destino. È paradossale che chi sia costretto dallo Stato – per esigenze di tutela della salute pubblica – a chiudere l’attività sia “compensato” con seicento euro una tantum. Chi non lavora o magari lo fa in nero si becca il reddito di cittadinanza che può arrivare fino a 780 euro mensili.

Si manifesta così lo Stato ingiusto e la marea di commenti che seguono il tweet di Guido Crosetto – in cui ovviamente ci sono applausi e fischi come in tutte le opinioni destinate a provocare dibattito – sta a lì a dimostrare che è proprio il governo ad aver sbagliato nella discussione sul tema.

Il pane e la bancarella al mercato

Non comprendere che quella piccola e media impresa che regge l’economia italiana – a partire dalla microimpresa – deve essere premiata e non mortificata. Ingiustizie come questa devono essere immediatamente cancellate e sostituite da provvedimenti socialmente accettabile. Un esempio per tutti: se impedisci alla bancarella di operare nel mercato ambulante, a quella famiglia togli il pane. E non glielo dai una tantum…

A volte sembra che il coronavirus scenda da palazzo Chigi…