Giorgia Meloni sferza il ministro Gualtieri e (indirettamente) il premier Conte in vista del decisivo vertice europeo di dopodomani. Non si può andare in Europa facendo finta di niente. Soprattutto dopo la disastrosa e incredibile sortita di Lagarde. E anche alla luce di sospetti di manovre franco-tedesche dietro il crollo di Borsa dell’altro giorno. “Il governo lunedì deve andare all’Eurogruppo. L”appello è a non piegare la testa. Di Mes non si deve discutere. Lagarde deve essere rimossa. Bisogna porre il problema Bce e un piano straordinario pagato dall’Ue di investimenti europei. Servono risorse, soldi, bisogna contromanovrare rispetto a quello che stanno facendo a noi e spero ci sia un governo vagamente all’altezza di un compito di questo tipo”. Il presidente di FdI lo dice in un video su Facebook.

“Il sospetto – aggiunge Meloni- è che si sia voluto far crollare la Borsa italiana per saccheggiare i nostri asset strategici, FdI ha chiesto al Copasir che la Consob verifichi se c’è stato qualcosa di strano. L’emergenza coronavirus sta mostrando la vera natura di alcuni Stati nazionali: Francia e Germania la vogliono trasformare in una ennesima occasione per spolpare l’Italia”.

“Non è una cosa normale -rincara la dose Meloni- che la Germania stoppi l’esportazione delle mascherine. Ora ci sono quelle cinesi, ma io penso che i cinesi non lo facciano per filantropia ma perchè vedono uno spazio geopolitico da occupare. Non dovremmo essere molto contenti di una assenza dell’Ue e della carita cinese, è chiaro che non c’è solidarietà in Europa”.

Anche in questi momenti di emergenza c’è insomma da stare attenti. Dobbiamo impedire che, alla ripesa della normalità, il nostro Paese si ritrovi peggio di prima. Abbiamo riscoperto, in questi giorni, che il nostro popolo è fatto di gente meravigliosa. Che merita di tutto e di più .