Meloni: «Schifoso sciacallaggio della tv francese sulla pizza al coronavirus» (video)

«Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa tv francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti-italiana. Il governo Pd-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?». Lo domanda la presidente di FdI, Giorgia Meloni. Il video è disgustoso. Mostra un pizzaiolo che tira fuori dal forno una pizza e poi ci sternutisce sopra lasciando cadere sulla pizza un muco verdognolo. Il video è accompagnato dalla scritta inequivocabile: «La nuova pizza italiana che sta facendo il giro del mondo».

Pioggia di commenti al post della Meloni

Il video pubblicato da Giorgia Meloni ha provocato l’ira del web ed è stato sommerso da una valanga di commenti. Scrive un utente: «Peccato non essere gestore di una pizzeria almeno avrei l’onore di cacciare ogni francese dal mio locale . Naturalmente dopo aver mostrato il video». Un altro aggiunge: «Boicottiamo tutti i prodotti francesi. Viva il prodotto italiano e Viva l’Italia». Mentre c’è chi osserva: «Questi sono i nostri partner europei (non i miei).Vediamo ora cosa farà il governo. Cari francesi capisco la vostra invidia,ma sappiate che il nostro Made in Italy è il top». Mentre un altro utente dice: « Noi dobbiamo ritrovare l’orgoglio di essere italiani ed iniziare a pensare che gli altri non sono migliori di noi. Iniziare a riscoprire il Made in italy e difendercelo. E quando un francese o chi che sia rimandarlo a casa; i nostri segreti sono solo nostri». Da Monica arriva un suggerimento: «So bene che in questo momento le preoccupazioni sono ben altre. Ma se ognuno di noi mettesse una bandiera italiana fuori casa, fuori all’attività e tutti i monumenti venissero illuminati con il Tricolore? Facciamoci vedere e sentire in Europa. L’Italia vanta primati ed eccellenze». E altro dice: «Ripagare con la stessa moneta e boicottare ogni cosa che abbia anche lontanamente un interesse francese». Mentre c’è chi attacca il governo: «Francia e Germania aiutati da Conte hanno deciso di affossare definitivamente l’Italia, questi dementi che abbiamo al governo non si sanno neanche fare rispettare dal resto del mondo!».

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgiameloni.paginaufficiale%2Fvideos%2F488144695400567%2F&show_text=1&width=476″ width=”476″ height=”626″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media” allowFullScreen=”true”></iframe>