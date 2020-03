Meloni ribadisce: “Io sto con il carabiniere”. E non ha dubbi nel commentare in tv, ospite della trasmissione “Fuori dal coro”, la vicenda del baby rapinatore ucciso a Napoli durante un tentativo di rapina. Quel carabiniere – ha detto Meloni – “non è certo un criminale. Posso dire che tra lui e il quindicenne e gli amici e i parenti che devastano il pronto soccorso non ho dubbi sulla parte dove stare. A monte io sto con il carabiniere. Poi valuteranno i magistrati”. Meloni ha anche commentato le parole del padre sul carabiniere che avrebbe sparato alla testa del figlio e secondo cui il carabiniere è un “criminale”. “Se questo signore amava tanto suo figlio una controllata in più non sarebbe andata male…”.