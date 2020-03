Medici e infermieri aggrediti da un immigrato a Cento: transenna metallica contro un carabiniere

Alta tensione all’Ospedale di Cento, in provincia di Ferrara. Un immigrato ha inveito contro medici e infermieri del Pronto Soccorso e li ha minacciati. Voleva farsi somministrare alcuni medicinali. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri. Gli uomini in divisa hanno arrestato il 29enne di origini marocchine per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

Dopo medici e infermieri l’aggressione ai carabinieri

La violenza all’ospedale di Cento non solo contro medici e infermieri. L’immigrato, infatti, ha aggredito i militari, ha scaraventato una transenna metallica contro di loro colpendo un carabiniere alla schiena. Una volta in caserma ha continuato con atteggiamenti violenti procurando lesioni al polso sinistro a un secondo militare. Il 29enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, si trova ora in carcere.

Un’altra aggressione in Campania

Anche adesso, con i dottori e il personale in trincea nelle corsie ospedaliere, considerati i nuovi eroi italiani, non si ferma la violenza. Medici e infermieri hanno avuto la peggio anche a Salerno. Due familiari di un paziente, poche settimane fa, li hanno aggrediti dopo il decesso del loro familiare.