“Maglia di Astori all’asta, i fondi per l’ospedale di Bergamo: bel gesto di Perticone: “Davide aiuterà la sua città”

Bella iniziativa da parte di Romano Perticone, difensore dell Cittadella, che ha messo all’asta una maglia di Davide Astori per raccogliere fondi per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Davide aiuterà la sua città”. Commuoive questo bel gesto.

Scrive così Perticone su Instagram: “Come sapete sto raccogliendo fondi per la croce Bianca del mio paese (Melzo). Ho sentito il dovere di farlo praticamente appena è scoppiata questa emergenza. Stamattina ho pensato che Davide avrebbe fatto esattamente come me, avrebbe cercato di aiutare la sua comunità”.

Anche se Davide Astori non c’è più “la sua Bergamo” potrà ricevere il suo aiuto. Comunque. Perticone scrive sul suo profilo social: “Mi sono ricordato di aver regalato la sua maglia della Roma (scambiata al termine di Empoli-Roma) ad un amico, che l’ha immediatamente messa a disposizione. Ho parlato questa mattina con i suoi genitori che mi hanno detto di essere felici di questa iniziativa” .

Dunque la maglia di Astori (insieme ad una sua fascia di Capitano) “verrà messa all’asta su ebay dalle 18 di oggi con la collaborazione di Live Onlus e il ricavato sarà interamente devoluto all’ospedale Papa Giovanni XXIII”.