L’Oms dichiara la pandemia da coronavirus. Meloni: è l’ora di chiudere tutto

L’infezione da coronavirus non è più un’epidemia ma una pandemia. “L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia”. Questo l’annuncio del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. Un annuncio al tempo stesso temuto ma anche atteso, visto che da giorni suonava il campanello d’allarme.

“Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus, questa è la prima. Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata”, sottolinea Ghebreyesus. “Nelle ultime due settimane il numero di casi di Covid-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di Paesi coinvolti è triplicato. Ci sono ora oltre 118mila casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Migliaia stanno lottando in questo momento negli ospedali per sopravvivere. Siamo molto preoccupati per l’allarmante diffusione e la gravità della situazione”. Numeri che sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni. L’Oms ricorda le misure “aggressive” adottate in Italia e si augura che abbiano un qualche effetto nei prossimi giorni.

“Noi – osserva Mike Ryan, a capo del Programma di emergenze sanitarie dell ‘Organizzazione mondiale della sanità – non possiamo dare indicazioni generali relativamente alle misure di isolamento sociale, che sono in questo momento le più efficaci: chiudere le scuole, interrompere i collegamenti sono decisioni che devono prendere i singoli Paesi sulla base della loro situazione. Noi offriamo sostegno a tutti i Paesi in questo senso”. In prima linea in questo momento ci sono Iran e Italia ma seguiranno altri Paesi. Questa è la previsione tutt’altro che ottimistica dell’Oms.

“L’Italia – ha detto Ryan – ha attualmente 900 persone ricoverate nelle terapie intensive, con un enorme sforzo da parte del personale sanitario, che è a rischio di affaticamento e anche di una potenziale carenza di dispositivi. Dobbiamo muoverci velocemente per affrontare questi rischi. Gli ospedali e il personale hanno bisogno del nostro aiuto, di strumentazione, per fare un buon lavoro. Iran e Italia sono ora in prima linea e stanno soffrendo, ma garantisco che presto molti altri Paesi saranno nella stessa situazione”.

“Dopo che l’OMS ha definito l’emergenza coronavirus una pandemia -ha commentato Giorgia Meloni su Fb – credo che il governo dovrebbe fare un ulteriore approfondimento sulla nostra proposta di chiudere tutto». La proposta era stata avanzata dal centrodestra al premier Conte che aveva però preso tempo sulle decisioni da prendere per contenere il contagio.