Si scrive Mes si chiama truffa. A spiegarlo è l’economista e manager Valerio Malvezzi. Ospite di Radio Rai in collegamento esterno. Il crollo della sanità e nel corso degli anni è frutto di un’Europa matrigna.

“L’Italia ha versato all’Unione europea 92 miliardi e 58 miliardi di contributi per il Mes. Per un totale di 150 miliardi”, dice Malvezzi. “Di cui 132 tolti alla nostra sanità. Lascio ai cittadini commentare quello che dico. Altro che brutti, cattivi, neri e mandolino. E ora il governo Conte, con il ministro Gualtieri in testa, sta accelerando l’approvazione del Mes. Cioè continua su quella strada“.

Malvezzi: il Mes? Un castello di menzogne

I numeri parlano chiaro. I miliardi versati alla Ue come cassaforte per gli Stati membri in caso di bisogno sono stati tolti alla sanità. Im nome del fantomatico pareggio di bilancio. “Insomma – continua il fondatore di Win the Bank e MasterBank – ci hanno rubato i soldi.Il lavoro, il futuro dei giovani. Il diritto una pensione dignitosa. E adesso anche il diritto di essere curati dalla pandemia. Ci hanno tolto anche il diritto a una informazione libera. Perché tutti i grandi mezzi di informazione applaudono alla Ue. E se ci concedono qualcosa dovremmo pure dire “grazie”?”.

“La Ue ci ha rubato il futuro…”

Non parliamo di sfortuna del coronavirus, prosegue Malvezzi. “La verità è che non abbiamo più una sanità comparabile a quella dei nostri partner. Nel 1990 avevamo una media di 7 posti letti per persona, ora 3. La Germania ne ha 8, la Corea del sud ne ha 12. Io vorrei capire se siamo cittadini europei di serie A o di serie B. Sono secoli che l’Italia è invasa da potenze straniere. Ma oggi, con il coronavirus, sta cadendo un castello di menzogne. Forse, passato l’incubo, un giorno capiremo e ritroveremo l’orgoglio nazionale”. Postilla: forse ora ci restituiremo in parte i soldi che abbiamo versato perché sono “buoni”. Ma pagheremo interessi profumatissimi.