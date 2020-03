Stamane sarà un’Italia più triste, che vedrà dalla grata della finestra la bottega chiusa. Non il negozio di generi alimentari, ma il barbiere, l’abbigliamento, il bar. E pure il ristorante.

Ma se il coronavirus dilaga, e se l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia, le centinaia di nostri connazionali morti e quelli che stanno soffrendo meritano il tributo solidale del nostro popolo: Conte ha annunciato misure severe – forse le prime misure severe – e c’è il consenso delle opposizioni. La Patria chiama gli italiani a fare la loro parte. Tristi ma fieri.

Non si diserta

Staremo in casa per quattordici giorni o un mese, non possiamo davvero saperlo. E forse nemmeno importa dire al governo che ha minimizzato troppo quando la ferita è apparsa evidente. Non serve a nulla la polemica.