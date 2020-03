Sono immagini drammatiche quelle che si vedono in questo video di Sky News che documenta la situazione a Brescia città dove l’impennata di contagi da Covid-19 ha superato la zona di Bergamo. Lo ha detto l’assessore lombardo Giulio Gallera nel punto stampa odierno. I casi positivi accertati sono arrivati a 2.918 (2.748 per l’area dell’Ats di Brescia), 445 in più rispetto a ieri. Nel video si vedono per lo più anziani, soli, senza che nessuno li assista, in preda all’angoscia e alla febbre. Uno spettacolo pietoso e che andrebbe visto per far capire a quanti ancora si trastullano con le corsette al parco che occorre attenersi rigidamente alle regole e uscire di casa il meno possibile proprio per proteggere la popolazione più anziana.

Queste non sono immagini da paese civile, cazzo. Ospedale temporaneo a Brescia. Un purgatorio. Come abbiamo fatto a ridurci cosi? pic.twitter.com/PzjmP7rVVf

— Giulio Meotti (@giuliomeotti) March 15, 2020