Facciamocela passare con tranquillità quest’ansia, che va a finire che si trasforma in un coronavirus alternativo che davvero rischia di farci mancare il respiro… Non solo la riunione fiume del governo sul decreto da centomila commi; ma tutto quel che succede è al di fuori della normalità.

Il primo weekend della reclusione sanitaria, il tutti a casa senza otto settembre, è passato con tanta ansia. Perché non sappiamo quando ne usciremo. E ci sfoghiamo su whatsapp con le battute sceme. Ingoiamo ogni complotto ordito nella discarica di facebook. Chiamiamo gli amici per avvisare la polizia e i carabinieri che ci sono trentamila americani in Italia e non sappiamo perché. Poi arriva quell’altro che ci racconta con sicurezza la storia del laboratorio cinese che ha provocato tutto questo.

L’ansia da coronavirus

Quando avete la febbre che fate? Non state in casa? Ecco, adesso bisogna restarci per non beccarla. Anche se è terribilmente fastidiosa quell’automobile della polizia municipale che ci ammonisce a non uscire come in un film western. Lo sappiamo da soli, non rompere e lavati le mani che quel megafono chissà chi l’ha toccato.