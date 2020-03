La Regione Lombardia contro il governo: «Mascherine? Da Roma hanno inviato carta igienica»

Esplode la polemica tra la Regione Lombardia e il governo. “Le mascherine che possono essere utilizzate dagli operatori sanitari sono mascherine o FFP2 o FFP3 oppure quelle chirurgiche. Ci hanno mandato delle mascherine che sono un fazzoletto o un foglio di carta igienica che viene unito. Inoltre non sono marchiate Ce e i nostri operatori ci hanno detto ch e non possono utilizzarle. Da Roma ci hanno detto che hanno solo queste, non vogliamo fare polemica però non sono sufficienti per la sicurezza degli operatori”. Lo ha detto a Sky TG24 l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera parlando delle mascherine ricevute daRoma per far fronte all’emergenza coronavirus.

“Stiamo pensando di recuperare personale anche dall’estero», dice sempre Gallera. «Abbiamo per esempio già contatti la Cina, il Venezuela e Cuba. Ogni giorno è sempre più complicato, ma il sistema reagisce con tutte le capacità che ha: entro 5 giorni contiamo di aprire tra i 90 e i 130 posti in terapia intensiva. Il problema, però resta sempre quello della disponibilità dei respiratori».