La parodia di “Luna rossa” per esorcizzare la paura del coronavirus. Così alcuni giovani napoletani in un video che sta circolando in queste ore sui social riescono a strappare una risata agli italiani rinchiusi in casa. Nella parodia, cantata in dialetto napoletano, si accenna appunto alle ultime rigide misure che hanno reso l’intera Italia “zona rossa”. E proprio su questo parallelismo “luna rossa” e “zona rossa” fa leva il video per ricordare che di questi tempi occorre rassegnarsi: meglio stare a casa e cantare che uscire senza un motivo importante e improcrastinabile.