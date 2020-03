Angela Merkel è in quarantena. La cancelliera tedesca rimarrà a casa in isolamento, dopo essere entrata in contatto, venerdì scorso, con un medico contagiato dal coronavirus. A darne notizia, il suo portavoce Steffen Seibert. L’incontro con il medico positivo al Covid-19 risale a venerdì. La Merkel lo ha aveva contattato per farsi un vaccino anti-pneumococco. La notizia di aver incontrato un contagiato l’ha raggiunta qualche ora fa dopo essere apparsa in tv per raccomandare ai tedeschi di ridurre al minimo i contatti fra le persone. Nei prossimi giorni, ha detto Seibert, verrà sottoposta anche lei al test. Nel frattempo la cancelliera si auto isolerà a casa dove continuerà «a svolgere i suoi doveri».

La Merkel ha incontrato un medico contagiato

Nel corso della conferenza stampa la cancelliera ha elencato le prescrizioni che in Italia sentiamo ripetere ormai da settimane. In più ha annunciato nuove restrizioni a causa della «rapida diffusione del coronavirus». Quindi ha raccomandato di «ridurre al minimo» i contatti tra le persone per un periodo pari ad «almeno due settimane». Giro di vite anche relativamente alla presenza in luoghi pubblici. Si possono frequentare, ha precisato la Merkel, «da soli» o al massimo con «una persona» che non sia un familiare o un convivente. Tale limite non vale per chi esce in compagnia della propria famiglia. Rispetto alle misure adottate da noi, la Germania sembra aver optato per una linea meno rigida. C’è, infatti, il divieto di contatto, ma non quello di uscita. Chiuderanno invece ristoranti, parrucchieri ed estetiste. Vietate le feste in casa.

Poco prima aveva annunciato in tv le misure anti-virus