Italiani bloccati (e terrorizzati) a Londra: “Qui non ci sono controlli”

Terrorizzati, increduli, scioccati per l’approccio del premier Boris Johnson e del governo britannico all’emergenza Coronavirus. E’ una voce unanime quella degli italiani contattati dall’Adnkronos che vivono e lavorano in Inghilterra, e che appaiono disorientati e confusi da quello che definiscono un sistema “cinico e disumano” di affrontare la pandemia. “L’approccio di Boris Johnson è da irresponsabile, lo dico senza nessun problema – dice

Desirée Verga Oddo, imprenditrice palermitana che vive a Londra da tanti anni – Noi che viviamo qui non ci siamo stupiti, per loro viene prima l’economia. Noi seguiamo le indicazioni italiane, io ho smesso di mandare mia figlia a scuola, tenerle aperte è da irresponsabili”.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi