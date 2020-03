In piena pandemia la rossa Toscana regala 80mila euro allo sportello transgender: insulto a chi muore

Uno schiaffo. Una delibera che grida vendetta. “Lascia sbigottiti la delibera della Regione Toscana dello scorso 23 marzo che stanzia 80.000 euro, l’equivalente di quattro respiratori, all’USL Toscana Ovest: per la prosecuzione delle attività del Consultorio Transgenere di Torre del Lago”. Lo afferma Massimo Gandolfini, leader del Family Day. Quando si dice le priorità…

La Toscana sottrae risorse alla lotta al coronavirus

“Da medico in prima linea negli ospedali di Brescia – prosegue Gandolfini – ritengo che sia un insulto al bene comune ogni euro sottratto alla lotta per l’emergenza Coronavirus”.

“Non troviamo soddisfacenti neppure le spiegazioni che fanno risalire l’accordo su questi fondi allo scorso gennaio. Perché di fronte all’impellente sfida di salvare ogni vita, si possono e si devono riconsiderare gli stanziamenti alla luce delle nuove necessità”. Le regioni dopo anni di tagli sconsiderati e aiuti ai soliti gruppi ideologizzati hanno il dovere morale di rimettere la tutela della vita e dei più fragili al centro delle loro politiche.

Con quei soldi…

Tanto per dare una idea dell’insulto a chi sta morendo o sta lottando: con quei soldi si sarebbero potuti comprare 8 ventilatori polmonari e circa 40mila mascherine professionali. Leggiamo sul sito l’occidentale.it: “Paradosso nel paradosso: i servizi ambulatoriali e le prestazioni sanitarie non di urgenza oggi sono sospese nel maggior parte del Paese. Proprio per liberare risorse mediche e infermieristiche per l’emergenza Covid. Quindi questa delibera potenzia un servizio di fatto fermo”. Risorse sottratte a chi sta combattendo questa guerra infame contro il virus. Vergogna.

(la foto della delibera delle regione Toscana è tratta dal sito l’Occidentale.it)