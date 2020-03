In commercio il kit per un pre-tampone veloce. A cinque euro la risposta in soli 15 minuti

Arriva il pre-tampone. Un kit per identificare in soli 15 minuti tutti gli individui con coronavirus in corso. Quelli asintomatici o con sintomi lievi. Che non hanno i requisiti per eseguire il tampone.

Un kit pre-tampone in commercio

Una sorta di “pre-tampone”. A svilupparlo è l’azienda Technogenetics di Lodi, acquisita dallaCinese Khb. Che ha già iniziato a produrre. E a distribuire in varie realtà italiane. La Regione Campania ha ordinato un milione di kit.

Salvatore De Rosa. "La nostra azienda ha messo a punto una sorta di pre-tampone. Un test che non è molecolare. Ma sierologico. Da effettuare attraverso una gocciolina di sangue. In maniera simile a quello dell'esame della glicemia. L'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute hanno dato indicazione di attenersi ai test di biologia molecolare. Ma si sta procedendo ad ampliare i laboratori capaci di fare questi test. Ora sono accettati anche kit commerciali come il nostro". "In alcune Regioni il tampone Pcr molecolare non viene effettuato neppure ai sintomatici. Che vengono messi in quarantena domiciliare". Lo spiega all'Adnkronos. Screening rapido a 5 euro