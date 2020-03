Giusto fare intervenire l’esercito per fronteggiare la minaccia del Covid-19. “Le Forze Armate, così come dimostrato anche da ‘Strade Sicure’ che va avanti da tempo, sono orientate a svolgere anche compiti in supporto di altre istituzioni, in particolare delle Forze di polizia. Se è necessario le Forze Armate possono intervenire”. A dirlo è il generale Marco Bertolini, ex comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, parlando dell’impiego dell’Esercito invocato da alcune Regioni per supportare le forze dell’ordine per l’emergenza coronavirus.

Il generale Bertolini: negli anni disinteresse per l’esercito

E aggiunge: “Mi pare però rilevante una considerazione: dell’Esercito i popoli si ricordano solo nel momento del bisogno. Dell’Esercito si sono sempre disinteressati tutti, ciò ha portato a un sotto-finanziamento, ha portato a perdere risorse importanti – continua – l’Esercito aveva parecchi ospedali, ne aveva nelle maggiori città, aveva poliambulatori, ora è rimasto praticamente solo l’ospedale Celio di Roma. Negli anni c’è stato disinteresse come se l’Esercito servisse in caso di minacce improbabili che invece, vediamo, sono attuali”.

Morra e il suo tweet sull’esercito

Ma come sempre in questi casi c’è chi vuole distinguersi e reputa indice di deformazione delle democrazie il fatto che in tanti stiano invocando l’esercito in queste ore. Ecco così che il senatore M5S Nicola Morra scrive su Twitter: “Siamo una democrazia. Eppure tanti invocano l’esercito per far rispettare “manu militari” le regole imposte dalla stessa democrazia. E o non è un paradosso? O forse non siamo propriamente una democrazia, ma piuttosto un’oclocrazia?”. (oclocrazia significa dominio delle masse, ndr).

Un appunto che ha indignato i leghisti della Commissione Difesa della Camera che in un comunicato replicano a Morra: “Totale fiducia nelle nostre Forze Armate. L’unico paradosso è quello di quanti, come i grillini di cui Morra è esponente, da una parte affermano di stimare i nostri militari ma, dall’altra, li ritengono un pericolo per la democrazia. Ricordiamo ai 5S che l’Esercito serve proprio a tutelare la democrazia in casi eccezionali come quelli che stiamo vivendo. Quindi, delle due l’una: o Morra ritiene che ci sia il pericolo di un colpo di Stato o ha perso una buona occasione per tacere”.