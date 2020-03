“Il virus si batte con aria e cibi sani”: furia Burioni contro la follia del consigliere del governo

Aria, acqua e cibi sani per sconfiggere il coronavirus. ​”Spero non sia vero“. Roberto Burioni non crede ai suoi occhi. In questo periodo se ne sentono e se ne leggono tante di fake. Ma quando a scrivere e a condividere notizie è un signore che si chiama Gunter Pauli, un consigliere dei governo Conte, sostenitore della Blue economy, trasalire è d’0bboligo per tutti, non solo per il virologo.

In merito alle misure da mettere in atto contro l’epidemia da coronavirus capita di leggere di tutto. Il medico e divulgatore scientifico ha attaccato il sostenitore della Blue Economy Pauli, dopo avere letto un recente post pubblicato sul web, nel quale si legge: “Abbiamo bisogno di così poco per sistemare il gran casino che abbiamo fatto. Dobbiamo solo essere umili e accettare di aver esagerato. Siamo così deboli che un virus ci stende. La soluzione non è più la disinfezione: la soluzione è rafforzare il nostro sistema immunitario con aria, acqua e cibo sani“.

Naturalmente ognuno può seguire i propri convincimenti filosofici. Ma trasferire uno stile di vita alla cura di un virus che sta massacrando mezzo mondo è da folli. Da fanatici. Di fatto, secondo Gunter Pauli, per sconfiggere il Covid-19 basterebbe tornare alle radici dell’agricoltura ed eliminare l’inquinamento. Dichiarazioni che hanno lasciato di sasso Roberto Burioni, che su Twitter è trasalito: “Mi dicono che questo è un consigliere del nostro governo, spero non sia vero”. Sorpresa. E’ proprio vero. Gunter Pauli è da qualche tempo consigliere economico di Palazzo Chigi. Siamo messi in queste mani.

Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Piangere le vittime di un virus bastardo che non si cura con ricette da “più sani, più belli”. Sui social, infatti, Pauli ha proposto delle soluzioni “alternative” e semplicistiche per sconfiggere il Covid-19. Che – lo ricordiamo- solo lunedì in Italia ha fatto 349 morti in un solo giorno. Nessuna disinfezione, secondo il sostenitore della Blue economy. Basterebbe uno stile di vita più adeguato ai ritmi di madre natura: aria (peccato non si possa uscire…), buon cibo, . Cadono le braccia. Cacciateli al più presto. Dopo il virus. la peggore calamità che poteva capitarci è stata quella di arrivare al questa emergenza con il governo più scarso della storia della repubblica.