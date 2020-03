Il M5S denuncia Sgarbi: “Venga indagato per istigazione a delinquere”. Lui risponde così (video)

Sgarbi istiga a delinquere. “Spero che al più presto venga perseguito per istigazione a delinquere dalle autorità competenti”. E’ quanto afferma il senatore Gabriele Lanzi (M5S) commentando la polemica avviata dal critico d’arte sui propri Social. L’emergenza coronavirus gioca brutti scherzi. E c’è chi ha tempo da perdere a denunciare in simili frangenti. Che esagerazione.

Nella giornata di ieri il noto critico d’arte, “parlamentare eletto ma privo di ogni senso di responsabilità – leggiamo il post del grillino – , sulla sua pagina Facebook ha incitato ripetutamente alla ribellione contro queste imposizioni restrittive. Parlando del coronavi…rus come di una minaccia complottistica inventata e inesistente”.

Scrive Lanzi: “Da critico d’arte a medico o ancor di più specialista in virologia: per Vittorio Sgarbi il passo è brevissimo. Il suo delirio di onnipotenza comunicativa è arrivato ad un punto limite che non è più sopportabile e deve essere perseguito. Istigare a commettere un reato, come quello di non rispettare il divieto agli spostamenti, va perseguito secondo l’Art. 414 del Cod. Penale”.

Aggiunge: “Oltre questo ha pensato bene di dispensare insulti a Specialisti ed esperti come Burioni e Pregliasco e parole di presa in giro anche verso il Capo dello Stato. Ne abbiamo abbastanza di questo personaggio. Che paghi per le sue parole”. In questo clima di disagio collettivo, l’esagerazione è fuori luogo.

Sgarbi aveva esagerato dai suoi profili social lanciando attacchi nei confronti degli esperti che in questi giorni si stanno battendo per far capire alla gente l’importanza di restare a casa. “Chi ca*** è Burioni?. Chi ca*** è Pregliasco?”, sbotta Sgarbi riferendosi ai due virologi. “I santoni”, ironizzava in un video. Sono subito scattate le polemiche. Sgarbi ci ha abituato al gusto dell’iperbole. Certo è che le sue parole sono state prese come una sottovalutazione delle misure restrittive a cui abbiamo il dovere di attenerci. Sgarbi sarà esagerato, lo conosciamo, ma i 5stelle non scherzano. Sgarbi spiega meglio la sua posizione i un video.