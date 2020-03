Si chiama La radio per l’Italia l’iniziativa che ha riunito tutte le emittenti del territorio nazionale oggi alle 11: tutte hanno trasmesso l’Inno di Mameli e poi Azzurro, La Canzone del Sole e Nel Blu Dipinto di Blu. Un flashmob sonoro che replica quello che si è visto una settimana fa sui balconi e sulle terrazze: tricolore e Inno d’Italia. Canzoni per esorcizzare la paura, è stato detto. Ma anche canto condiviso in tempi in cui le distanze sono un obbligo sanitario. Al termine della trasmissione radio tutte le navi della Marina Militare nei diversi porti nazionali hanno suonato le sirene di bordo contemporaneamente.