Vi risulta che Conte sia in autoisolamento causa agente di scorta positivo? Ultima volta in pubblico? Il dubbio lo solleva Gaia Tortora su Twitter. Ed in effetti questo spiegherebbe perché il premier, anziché optare per una tradizionale conferenza stampa, abbia privilegiato la diretta social per comunicare agli italiani l’ennesimo giro di vite.

La notizia dell’agente di scorta positivo era trapelata nella serata di ieri. Sarebbe già stato accertato che il poliziotto non avrebbe contagiato i colleghi e nemmeno il premier Conte. Infatti, l’ultima volta che il poliziotto ha prestato servizio risale a quasi due settimane fa e non era nella stessa macchina del presidente del Consiglio. Il presidente Conte nel frattempo, nei giorni scorsi, ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo.

Tuttavia la modalità scelta da Giuseppe Conte per comunicare agli italiani, cioè la diretta Fb, ha sollevato parecchi dubbi. Non solo nei giornalisti. Ecco per esempio come ha commentato l’iniziativa il deputato di Italia Viva Luciano Nobili: “Vi sembra possibile che la Rai, la tv di Stato, deve connettersi ad una pagina Facebook, un’azienda privata americana? Perche il Tg1 deve mandare in onda la schermata di una pagina privata? Perché il premier non può tenere una conferenza stampa in diretta come sempre, come tutti?”.