Il coronavirus ha ucciso Vittorio Gregotti, il decano degli architetti italiani, urbanista di fama internazionale. Aveva 92 anni. A dare la notizia della scomparsa di Gregotti è il Corriere.it. Gregotti ha realizzato opere importanti gli stadi di Barcellona e Genova. Ma ha fatto anche dei clamorosi flop. Come ilquarti ere Zen di Palermo. Per il cui fallimento in fase di realizzazione l’architetto ha dato la responsabilità alle infiltrazioni mafiose negli appalti. Porta la sua firma anche il Teatro degli Arcimboldi, a Milano. Uno degli ultimi progetti a cui ha lavorato è stata la ristrutturazione da ex fabbrica del gruppo Ilva a Teatro Fonderia Leopolda, a Follonica, in provincia di Grosseto.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi