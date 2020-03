Giuseppe Conte si decida e pure in fretta se vuole o no discutere col centrodestra. Non è nemmeno il caso di continuare – lui sì, con i suoi atteggiamenti isterici – ad insolentire l’opposizione e i suoi leader. Se governa, il premier deve esserne capace. E di fronte a forze politiche che raccolgono la richiesta di collaborazione del Capo dello Stato sulla lotta al coronavirus, la prima cosa che dovrebbe fare Conte una nota immediata con scritto grazie.

Ma la supponenza finora glielo ha impedito e vedremo quando si deciderà a convocare il centrodestra.

La chiarezza del centrodestra con Conte

Nella conferenza stampa che ieri hanno tenuto assieme Salvini, Meloni e Tajani il messaggio è stato chiaro: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ci stanno ad aiutare il nostro popolo. Senza bisogno di governi d’inciucio, ma con provvedimenti condivisi. Assieme ad un finanziamento di 30 miliardi di euro che il centrodestra invita a reperire dall’avanzo primario dello Stato: quell’1,7 per cento di Pil va speso. E se si va in deficit al 4 per cento il governo dovrà farlo capire all’Europa.