I numeri fanno la differenza. Sempre. E i numeri al tempo del coronavirus dicono che se non si agisce in fretta si muore. Si muore di infezione polmonare. Ma si muore anche di fame. Perché chiudono le attività e il denaro non circola. Già sui social si sono viste le prime avvisaglie. Non c’è tempo da perdere. E non ci sono alternative all’immissione di liquidità. Pena la catastrofe sociale. Gli americani hanno reagito da par loro. Trump ha stanziato 2000 (duemila) miliardi di dollari. Per capirci, quasi quanto l’ammontare del nostro debito pubblico. Negli Usa, a breve, ai lavoratori arriverà un assegno di 1200 dollari a testa, più un contributo per ogni figlio. Stanziamenti ingenti anche per tutte le aziende in crisi perché forzatamente chiuse.L’impatto del Covid 19 muta ogni scenario. Obbliga a metter mano ai portafogli. Liquidità e aiuti non si possono lesinare, La Germania infatti ha un piano di interventi da 750 miliardi, una enormità che mette al riparo da ogni problema. Idem la Francia che ha previsto aiuti al suo sistema economico e alla popolazione per 400 miliardi. Tutti usano l’artiglieria pesante. Tutti tranne noi. L’Italia aggredita e piegata dall’infezione venuta dalla Cina, spara ancora a salve. Tergiversa. Tentenna.

Con il duo Conte-Gualtieri che si dimostra incapace e impreparato. Venticinque miliardi stanziati. Una goccia nel mare di bisogni. Forse altrettanti tra qualche settimana. Forse. Col cappio del Mes che l’Europa del nord vuol metterci al collo. No che non basta. In questo momento in cui c’è bisogno di autorevolezza e fermezza Conte e Gualtieri riescono a dare i peggio di se. Col primo che pensa solo a sopravvivere a palazzo Chigi con la sua corte dei miracoli. E il secondo che pensa solo ad obbedire ai burocrati di Bruxelles che l’hanno piazzato al governo. Il problema è che l’Italia chiusa in casa oltre ad aver paura del virus, comincia ad annaspare. Non c’è tempo da perdere. Serve una manovra shock. E tutta a debito. I numeri fanno la differenza.