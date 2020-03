I misteri del coronavirus: a Torino spunta un altro bambino positivo

La “leggenda” narra che il coronavirus non colpisca i bambini. Una “leggenda”, forse. Di sicuro, il coronavirus ammazza soprattutto le persone anziane, ma i casi di minori contagiati, anche in Italia, aumentano. Secondo una scuola di pensiero prevalente, il virus cinese sarebbe comunque meno pericoloso per i bambini.

Almeno secondo il parere di un’autorevole virologa, consultata da Repubblica. “I coronavirus sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono anche causare malattie respiratorie da lievi a moderate come bronchiti, bronchioliti, faringo-tonsillite e raramente polmonite”, spiega Susanna Esposito, ordinario di pediatria all’Università di Parma e presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid).

“Si tratta di virus che non hanno mai destato grandi preoccupazioni e i bambini che ne sono stati colpiti in precedenza potrebbero avere una reazione diversa del sistema immunitario che risulterebbe in qualche modo parzialmente protetto anche dal nuovo ceppo”.

Coronavirus, un nuovo caso di bambino positivo in Piemonte

E’ a casa, in isolamento, il bimbo di 9 anni che ieri si è recato al pronto soccorso dell’ospedale infantile,

Regina Margherita di Torino con sintomi compatibili al Coronavirus. Sottoposto a tampone e risultato positivo, il piccolo, che era accompagnato dai genitori, è stato sottoposto in stretta sorveglianza nella sua abitazione.

Anche in bambino di un anno, risultato positivo al test del coronavirus, è ricoverato all’ospedale di Aosta. E’ uno degli otto contagiati presenti in Valle d’Aosta. Altre due persone sono ricoverate ad Aosta: presentano sintomi influenzali e sono in attesa dell’esito del tampone. In totale i pazienti positivi nella regione sono otto. Le persone poste in quarantena sono ora 57.

Un bambino sarebbe morto anche a bordo della Diamond Princess, la nava da crociera posta in quarantena quasi da subito per l’allarme di decine di contagi a bordo. Un altro misterioso caso che si aggiunge a quelli, rari ma inquietanti, che si verificano in altre parti del mondo.