E meno male che siamo noi italiani ad avere fama di essere indisciplinati. Eppure, in settimane di flagello da coronavirus e, pur sballottati tra ordini contraddittori e confusione di voci, non hanno fatto finora registrare episodi disdicevoli: resse o risse. Non così in Francia, dove la brocca è saltata subito e dove già si segnalano le prime scazzottate all’interno dei supermercati. E così, per una volta, ci prendiamo la soddisfazione di dare noi qualche “consiglio per gli acquisti” ai cugini d’Oltralpe: state calmi, se potete. Il coronavirus è una brutta bestia. Per batterlo occorre spirito di pazienza e tanto patriottismo. Del primo non sappiamo, ma del secondo disponete in abbondanza. Perciò, non disperate. Ah dimenticavamo, in Italia ci diamo coraggio così: #andratuttobene. Au revoir!