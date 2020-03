La spregiudicatezza della regione Lazio di Zingaretti sul Forlanini è indecente. E va denunciata in tutte le sedi. Istituzionali e politiche.

Si illude Nicola Zingaretti se pensa di poter mettere a tacere un grandissimo professionista della salute come Massimo Martelli (vedi video sotto) che in quell’ospedale salvò tantissime vite umane. E fa riflettere che una persona che oggi sta in isolamento per il coronavirus si opponga ad una soluzione che solo lui (e un suo patetico assessore) rifiuta.

Gli italiani lo devono sapere. Mentre tutti facciamo il tifo affinché per la terapia intensiva e tutto ciò che serve Attilio Fontana, governatore di una Lombardia ferita duramente, riesca nel suo intento con la Fiera, a Roma c’è ostruzionismo.

A Zingaretti da’ fastidio perché lo volle il Duce?

Non si chiedono migliaia di posti letto; né quelli fantasticati da una giunta che camuffa quelli attuali degli ospedali per dimostrare di essere pronta. Sembrano la copia della Boldrini con l’obelisco del Foro Italico. Il Forlanini fu inaugurato dal Duce, si abbatta. E in effetti lo hanno lasciato nel degrado. Sempre loro. Zingaretti e soci. E vogliono darlo alle Ong, a quelli come Carola Rackete. Lo ha denunciato Roberta Angelilli e dalla regione silenzio.

Hanno tutti contro. Larghissima parte del centrodestra e soprattutto centomila cittadini che hanno firmato la riapertura dell’ospedale. Ne basterebbe un pezzo, cento posti letto, per far rinascere la speranza.