La cittadina di Fondi, in provincia di Latina, diventa zona rossa. Vietato, dunque, entrare e uscire. Su una popolazione di 39mila abitanti, 47 sono positivi al coronavirus e 600 sono in isolamento. Numeri che hanno indotto la Regione Lazio a optare per un’ordinanza che dispone la blindatura del territorio, dal quale non si esce e nel quale non si entra. La città sarà presidiata dalle forze dell’ordine.

La situazione a Fondi si è aggravata a causa di una festa di Carnevale per gli anziani organizzata il 25 febbraio scorso, a cui aveva partecipato il nonno di una ragazza che abita a Milano e che era già stata contagiata dal coronavirus, senza saperlo. Un focolaio, quello di Fondi, che ha portato il contagio nelle vicine Terracina, Formia e Lenola. Terremoto all’alba a Zagabria. Crolli e decine di feriti. Solidarietà da Fedriga Fuga dai reparti a Crotone, 300 tra medici e infermieri in malattia. Wanda Ferro (Fdi): fare chiarezza E se Fondi diventa zona rossa anche il litorale del Lazio diventa inaccessibile. Vietata, tramite ordinanza, qualsiasi attività sull’arenile e sulla spiaggia lungo l’intero tratto del litorale romano che va da Torvaianica a Nettuno, fino al 3 aprile. E’ quanto deciso nella nuova riunione via Skype dei Sindaci dei Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno, per mettere a punto una serie di misure condivise, finalizzate ad arginare il Covid19 nei quattro territori limitrofi. ”Un provvedimento che si è reso necessario – spiegano i Sindaci di Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia – per evitare assembramenti e scongiurare ogni possibile contagio. Invitiamo nuovamente tutti i cittadini a restare a casa e ad uscire laddove strettamente necessario. Per sconfiggere il Covid19 e tornare quanto prima alla normalità, dobbiamo rispettare alla lettera le prescrizioni del Governo e, nonostante le belle giornate, evitare le passeggiate all’aperto”.