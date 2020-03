In piena emergenza coronavirus l’Italia riscopre il suo orgoglio e le sue radici. Punti di forza che stanno facendo affacciare le famiglie di Belpaese per cantare a squarciagola inno nazionale e pezzi forti del nostro repertorio musicale. Anche Orietta berti si declina alle necessità e ai richiami del momento. «Orietta Berti ci canta la sua versione aggiornata ai tempi del Coronavirus di Finché la barca va. E fa così: «Finché la barca va, tu resta a casa!». A scriverlo su Twitter ha provveduto la redazione di Un giorno da pecora, la trasmissione radiofonica alla quale la cantante ha partecipato stamane come ospite. E il primo commento è stato: «Ascoltiamo tutti il suo consiglio», postato, rigorosamente sui social, via Instagram.

Orienta Berti riadatta “Finché la barca va”

Solidarietà e creatività si stano scatenando dai balconi del Belpaese. dove si canta e ci si ritrova agli appuntamenti dei flashmob di tutte le città, per esorcizzare la paura. Vincere la solitudine. Dare un chiaro messaggio di presenza e partecipazione. Non si sottrae al confronto la nostra Orietta Berti, che in regalo agli italiani, e contro l’epidemia del Covid 19, sfodera il suo brano più celebre. la canzone del 1970 che le ha donato il successo più grande e longevo della sua carriera. E lei, emiliana doc. Simbolo di una delle regioni più colpite dall’epidemia, si presta alla moda virale. Si lascia contagiare dall’irresistibile voglia degli italiani di sconfiggere il mostro e superare, almeno con voce e cuore, l’isolamento della quarantena.

Anche Mika si unisce agli appelli social

E non è sola Orietta Berti. Tra gli altri che hanno risposto agli appelli via social e alla ormai celebre campagna ribattezzata «Io sto a casa», si associa oggi anche Mika. Che in questo caso, però, si rivolge agli amici d’oltralpe. «Amici miei francesi, so che ora anche il mio paese del cuore è stato colpito. E che ieri sera un nuovo step è stato raggiunto con l’intervento del presidente che vi domanda di restare a casa. Sono con voi…usciremo da questa prova tutti insieme e più forti». A scriverlo è Mika su Instagram, nell’apprendere la notizia che anche i francesi, su indicazione del presidente Macron, hanno l’obbligo di restare a casa per combattere la pandemia. Un male epocale contro cui tutti stanno provando a vaccinarsi, intanto psicologicamente, cantando e ascoltando i propri beniamini pop.