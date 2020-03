Fidanza (FdI): “Zingaretti dice grazie alla Ue. Noi no: ci vogliono rendere schiavi”

Fidanza accusa il Pd. ”Nicola Zingaretti, l’uomo dell’ ‘allarmismo ingiustificato’ e degli aperitivi anti-contagio, ha proclamato il sacro verbo. ‘Basta sciocchezze, senza Europa non ce l’avremmo mai fatta!’. Sarebbe comico se non fosse tragico per il livello di sudditanza mentale che dimostra. Ed è falso. In primo luogo perché purtroppo non ce l’abbiamo fatta e al momento abbiamo più morti che in Cina” . Lo afferma in un video su Facebook Carlo Fidanza, capo delegazione dei Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.

Fidanza: totale assenza dell’Europa

”In secondo luogo – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – perché finora dall’Europa abbiamo avuto la totale assenza nella prima fase, la mancanza di protocolli comuni per catalogare contagi e decessi, il blocco delle esportazioni delle mascherine da Germania e Francia, l’incapacità di contrastare la discriminazione dei prodotti agroalimentari italiani e in ultimo le vergognose dichiarazioni della Lagarde che hanno fatto registrare il più grave crollo della Borsa italiana negli ultimi decenni con decine di miliardi di euro evaporati”.

Il Pd vuole spianare la strada al Mes che ci rovinerà

Prosegue Fidanza: “Questi sono i fatti. Poi, quando Germania e Francia hanno iniziato ad avere paura, sono arrivate le aperture, i piani di acquisto dalla Bce e le aperture sul patto di stabilità dalla Commissione europea”. “Raccontare agli italiani che l’Europa ci aiuta – conclude Fidanza – serve a spianare la strada al Mes che Conte, Zingaretti e compagni vogliono farci attivare per renderci di nuovo schiavi”.

L’europarlamentare ha poi aggiunto altro sulla sua pagina Facebook, riferendosi al presidente del Consiglio Conte. “Continui decreti, annunci, video sulla pagina facebook personale, decisioni che non decidono, chiusure che non chiudono. La sensazione disarmante di una grande nave di nome Italia lasciata in balia delle onde più alte e cattive della sua storia recente e senza comandante. O peggio con un abusivo inadeguato che si crede un gran comandante”.

Ed ecco il video di Fidanza: