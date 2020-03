“Ci giunge da più parti la segnalazione che la pec della Regione che va usata per presentare le domande di cassa integrazione in deroga è andata in tilt. Ad oggi, quindi, è molto difficile per le aziende, in particolare per i consulenti che le assistano, inviare via email la documentazione necessaria in quanto la casella postale risulta essere sempre piena. Chiedo quindi all’assessore al Lavoro, Di Berardino, di verificare quanto prima questo disservizio e di pensare eventualmente anche a un altro modo per facilitare le aziende, alle prese con una crisi senza precedenti, che hanno urgente bisogno di attivare questo misura di sostegno”. È quanto dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo.

(Regione Lazio, foto Ansa)