Assalti ai supermercati a Palermo, scippi della spesa in Campania, furti dagli scaffali, rapine alle farmacie, sempre nelle regioni del Sud. Negli ultimi giorni sono diversi gli episodi accaduti che fanno crescere l’allarme di proteste sociali. Repubblica informa su un dossier che i servizi segreti hanno presentato a Palazzo Chigi per lanciare l’allarme.

Si teme una polveriera sociale nel Mezzogiorno. Una tensione che viene dimostrata anche nel video di Radio Savana su un cittadino di Napoli che ha preso al supermercato pasta e olio ma non ha i soldi per pagare. Un episodio che non è purtroppo isolato.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha commentato così il fenomeno: ”La solidarietà verso le famiglie in difficoltà è una strada obbligata per lo Stato. Ma è anche certo che lo Stato ha come primo dovere quello di contrastare e perseguire qualsiasi comportamento illegale e che possa turbare e avere delle ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica. Quindi lo faremo con la fermezza ma anche comprendendo il momento di difficoltà di questo Paese”. Esiste sicuramente una fascia di biosognosi che va aiutata ma c’è anche il pericolo che a soffiare sul fuoco si renda protagonista la criminalità organizzata.

Alcuni cittadini di #Napoli si sono recati a un ipermercato, hanno preso dei beni essenziali, pasta, pelati, olio, pane e una volta arrivati alle casse si sono rifiutati di pagare perchè non hanno i soldi, ma hanno figli a casa… Idem a #Palermo. #CiSalviamoDaSoli #RadioSavana pic.twitter.com/a4CjKQaBT0

— RadioSavana (@RadioSavana) March 28, 2020