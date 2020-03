Eurobond, Pd e M5S contro la Von der Leyen. Meloni: «È stata eletta con i vostri voti»

Il ‘caso Coronabond‘ agita la politica italiana. La maggioranza, dal Pd ai 5 Stelle, si scagliano contro Ursula Von del Leyen per le sue dichiarazioni sui bond destinati alla ricostruzione. La presidente della Commissione Ue ritiene “giustificate” le riserve dei falchi tedeschi sui coronabond. Lo dice a un’agenzia stampa del suo Paese nella giornata di ieri. Poi in serata la marcia indietro e la rettifica. Ma tanto basta per scatenare la polemica. Anche Gualtieri critica le parole della presidente Ue.

Nella polemica interviene oggi la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. che si scaglia contro il M5S. “Sono indignati per le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sugli eurobond. Io – scrive su Twitter Meloni – sono indignata perché Ursula #vonderLeyen è stata eletta alla presidenza della Commissione con i voti determinanti dei cinquestelle